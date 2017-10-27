Новые санкции: в «черный список» США попали 39 российских структур

Вашингтон готовится ввести новые антироссийские санкции. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон передал на утверждение в конгресс перечень компаний и госструктур РФ, в отношении которых будут введены ограничения. «Черный список» включает в себя организации, которые, по мнению американских властей, заняты в разведывательном и оборонно-промышленном секторе России.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что санкционный список готов и передан на рассмотрение конгрессменам. Пока документ не имеет юридической силы. Несмотря на то, что, по словам Науэрт, перечень является конфиденциальным, газета The New York Times перечислила организации, которые могут попасть под санкции.

В общей сложности в списке оказались 33 компании российского оборонно-промышленного комплекса, а также шесть государственных структур, которые в Вашингтоне называют «разведывательными». Примечательно, что несколько организаций из списка ранее уже попали под ограничения.

В этот раз в «черный список» включены «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МИГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», Долгопрудненское научно-производственное предприятие, Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», АО «Вертолеты России», концерн «Созвездие», Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная приборостроительная корпорация и Объединенная судостроительная корпорация, «Уралвагонзавод», НПО «Высокоточные комплексы» и другие.

В числе разведывательных организаций и ведомств оказались Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России, Федеральная служба безопасности (ФСБ), Специальный технологический центр, компания «Цифровое оружие и защита» (ЦОР) и Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО «ПО КСИ»).

Начать применение ограничительных мер планируется с 29 января 2018 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, активы этих структур в США замораживаться не будут. Однако в отношении американцев и иностранцев, которые осуществляют с указанными организациями транзакции, будут активно вводиться другие запреты, например, ограничения на выдачу кредитов, на сделки с недвижимостью, отзывы виз США и т. д.

Напомним, закон о введении новых санкции против России, Ирана и Северной Кореи, утвержденный конгрессом, президент США Дональд Трамп подписал 2 августа. Ограничительные меры в отношении России были расширены в ответ на якобы предпринятое Москвой вмешательство в американские президентские выборы прошлого года. Документ оговаривает, что ограничительные меры теперь не могут быть сняты только по решению главы государства, что формально «связывает руки» Трампу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 26.10.17

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