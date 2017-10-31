Стоит ли Крыму избавляться от наследия СССР – такая дискуссия развернулась в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня полуостров является самой «советской» частью России – населенные пункты, улицы, площади по-прежнему носят названия того времени, сохранились и многочисленные памятники социалистическим вождям и героям. Даже карта самого гламурного города Крыма – Ялты пестрит именами Маркса, Кирова, Щорса, Войкова, Блюхера. Улица Володарского упирается в улицу Коммунаров под окнами дворца эмира Бухарского. А в центре любого уважающего себя муниципалитета искрится под южным солнцем вождь мирового пролетариата «в золотом».

При этом многие крымчане уже даже не помнят или не знают, в честь кого – чего назван тот или иной объект: «Кто такие Спер, Гавен, тот же Калинин? Кому они близки?, – пишут в соцсетях. – А Войков или Бела Кун? Исчадия ада».

Одни считают, что нужно вернуться к досоветским названиям, другие уверены: новое время диктует новые имена. Третьи настаивают: нужно оставить все, как есть – во-первых, люди уже привыкли, им будет трудно перестроиться, во-вторых, советские названия и памятники – это особенность Крыма.

РИА «Новый День» предлагает читателям высказать свое мнение – нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики, выбрав один из предложенных вариантов:

Нужно ли Крыму избавиться от советских названий, памятников и символики?

Давно пора

Ни в коем случае

Партноменклатуру – на свалку истории, настоящих героев – оставить и сохранить

Улицы и населенные пункты переименовать, а памятники пусть стоят

Названия не трогать, а памятники снести

Мне все равно

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