Эксперты: Крым не готов отказаться от советских названий

Властям следует аккуратно подходить к вопросу пересмотра советских названий населенных пунктов и улиц в Крыму, считает крымский политолог Андрей Никифоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в некоторых случаях возвращение исторических названий – вполне нормальная практика, так как «они восстанавливают крымский колорит»: «Они гораздо говорящей, чем многие названия, которые давались в советские времена», – считает эксперт, добавив, что топонимика в советский период оригинальностью не блистала, и зачастую улицам и населенным пунктам просто присваивались названия в честь членов политбюро.

Тем не менее, подчеркивает Никифоров, повальная «чистка» советских названий Крыму в данный момент не нужна, так как в этом нет необходимости.

«Просто переименование – это полная ерунда. К любому переименованию должно быть готово общественное мнение, оно должно назреть. У нас в Крыму слишком часто бывало, что какими-то волюнтаристскими методами полностью менялась топонимика. Этого совершенно нельзя допустить, к этому нет никаких предпосылок, на мой взгляд», – говорит эксперт. По его мнению, «процесс должен проходить постепенно, по принципу – не навреди».

Никифоров назвал удачной практику применения двойных названий, что уже использовалось на некоторых улицах Симферополя. В то же время, подчеркнул эксперт, что в случае с переименованиями есть и исключение – улица Бела Куна, название которой следовало бы изменить. Но в первую очередь, это должно зависеть от людей, которые живут на этой улице: «Пока люди сами не осознали, что стыдно жить на улице с таким именем, просто навязывать им какое-то другое – совершенно недопустимо. А вот объяснять им, давать какую-то альтернативу – эта задача сложнее и дольше, но она гораздо более благородная и благодарная», – заключил Никифоров.

Другой эксперт – член Общественной палаты Крыма, директор Крымского республиканского учреждения «Центральный музей Тавриды» Андрей Мальгин отметил, что возможная смена названия улицы Бела Куна обсуждалась уже не раз. По его словам, причиной для этого служит мнение о Куне как о человеке, «который несет ответственность за массовые репрессии в период 20-х годов во время гражданской войны».

В то же время, говоря о возможности повального переименования улиц, имеющих советские названия, Мальгин подчеркнул, что в Крыму «вопрос от чего-то избавиться – в обществе не стоит». По его словам, обсуждается только тема восстановления исторических названий населенных пунктов, так как есть определенный запрос со стороны крымско-татарской части населения Крыма. Мальгин предположил, что изменение топонимики может вызвать противодействие и недовольство у крымчан, которые привыкли к сложившимся названиям, в связи с чем, придется искать компромиссы.

Эксперт напомнил, что этой теме недавно было посвящено одно из заседаний Общественной палаты Крыма, по итогам которого было решено обратиться к властям республики разработать специальные мемориальные таблички. Их планируют размещать перед въездами в населенные пункты. Таблички будут нести исключительно информационный характер, не внося противоречия в существующие названия, и содержать исторические данные.

Напомним, на сайте РИА «Новый День» проводится опрос, приняв участие в котором, вы можете выразить свое мнение по теме переименования улиц с советскими названиями в Крыму, а также по поводу демонтажа символики СССР.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.11.17

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