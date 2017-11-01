Крым вошел в число регионов РФ, вызывающих особый интерес у экстремистов

Крым вошел в число регионов России с повышенной активностью вербовщиков террористических организаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два года назад Общественная палата РФ организовала горячую линию по противодействию вербовщикам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). За это время поступили сообщения из 42 регионов.

Больше всего сообщений приходит из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Крыма: сообщается о пропаже людей, попытках вербовки и пропаганде экстремизма в Интернете.

В одном из регионов в Сирию уехали сразу несколько семей: «Оказалось, что их вербовал имам. Часть вывезенных детей удаётся вернуть, но с ними должна вестись психологическая работа, так как в ИГ после 12 лет дети уже участвуют в террористических актах», – цитирует RT председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елену Сутормину. Нередки попытки вербовки на рабочем месте – например, охранник кафе вербовал официанток.

В Общественной палате отмечают: средний возраст жертв вербовщиков – 23 года.

Напомним, исламисты не единственные, кто пытается завербовать крымчан. Глава управления ФСБ по РК и Севастополю Виктор Палагин ранее заявлял, что Украина развернула на границе с Крымом вербовочные пункты, принуждая жителей полуострова к сотрудничеству.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.11.17

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