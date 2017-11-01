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Среда, 1 ноября 2017, 13:56 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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На границе Крыма с Украиной разблокировали пункты пропуска

На границе Крыма с Украиной разблокировали пункты пропуска

На границе Крыма с Украиной возобновили работу пункты пропуска. Все три КПП с российской стороны, как для автотранспорта, так и для пешеходов, были закрыты сегодня ночью. Официальная причина – техническая.

«Буквально 10 минут назад возобновили пропускной режим. Они не работали по техническим причинам», – сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь пограничного управления ФСБ Крыма Артем Земцов. Что за технические причины вызвали закрытие КПП и связано ли это с происшествиями в Алуште, в ведомстве комментировать отказались.

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