На границе Крыма с Украиной разблокировали пункты пропуска

На границе Крыма с Украиной возобновили работу пункты пропуска. Все три КПП с российской стороны, как для автотранспорта, так и для пешеходов, были закрыты сегодня ночью. Официальная причина – техническая.

«Буквально 10 минут назад возобновили пропускной режим. Они не работали по техническим причинам», – сообщил РИА «Новый День» пресс-секретарь пограничного управления ФСБ Крыма Артем Земцов. Что за технические причины вызвали закрытие КПП и связано ли это с происшествиями в Алуште, в ведомстве комментировать отказались.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 01.11.17

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