В Крыму поврежден еще один газопровод

В Крыму поврежден еще один газопровод, на этот раз – в районе села Запрудное (городской округ Алушта).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло около 5 часов утра. Рабочая версия – авария, заявили в Минтопэнерго Крыма. Однако правоохранительные органы рассматривают и возможность диверсии. Этой же версии придерживаются в ГУП «Крымгазсети», отмечая, что характер повреждения газопровода среднего давления (диаметр 270 мм) говорит о внешнем воздействии на трубу.

Напомним, вечером 31 октября был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров в районе села Виноградное. Кроме того, рухнула опора ЛЭП. Сейчас соответствующие службу выясняют причины всех трех инцидентов.

На поврежденных сетях ведутся восстановительные работы. Без газа остаются более 9 тысяч человек.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.11.17

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