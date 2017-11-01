ЛЭП, поврежденные под Алуштой, восстановят к концу недели

Работу высоковольтных линий электропередачи под Алуштой восстановят в течение 72 часов. Об этом заявили в ГУП РК «Крымэнерго».

Как уже сообщал «Новый День», вечером 31октября рядом с поселком Виноградное повредили газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров. Одновременно упала и опора ЛЭП. «31 октября в 19:38 произошло технологическое нарушение на двух высоковольтных линиях 110 кВ: «Перевальное – Алушта» и «Алушта –Лучистое», осуществляющих частичное электроснабжение Южного берега Крыма, – сообщили в «Крымэнерго». – Выявляются причины технологического нарушения, параллельно ведется подготовка к проведению аварийно-восстановительных работ, создан мобилизационный резерв, сформированы дополнительные бригады.

Электроснабжение населенных пунктов Южного берега Крыма не прекращалось. В Ялте подача электроэнергии стабильна, потребители Алушты запитаны от других линий электропередачи. На данный момент обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей региона подтверждено анализом диспетчерской службы».

Энергетики отмечают: на случай ухудшения погоды, что влечет за собой увеличение потребления электроэнергии, подготовлены резервные источники питания соответствующей мощности, обеспеченные достаточным запасом топлива.

Напомним, восстановить газоснабжение обещают в течение сегодняшнего дня.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.11.17

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