В Алуште ищут диверсантов (ВИДЕО)

В Алушту стянуты дополнительные подразделения Росгрвадии и других силовых структур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане сообщают, что сотрудники правоохранительных органов буквально оцепили Алушту и пригороды. Местных силовиков подняли по тревоге еще в 2:15 ночи. Рано утром в город прибыли дополнительные силы Росгвардии и МВД.

Алушта, 1 ноября 2017

На Ангарском перевале сотрудники полиции устроили тщательную проверку. «Останавливают всех без исключения, поднимающихся со стороны Алушты. Нужно зайти на пост, предъявить документы на авто, пассажир должен предъявить документы удостоверяющие личность. Все записывается на листочек, паспорта фотографируют», – сообщают автолюбители в соцсети.

Крымчане отмечают, что, судя по количеству стянутых в город силовиков, ночные инциденты – вряд ли простая авария. Одни пишут, что ищут украинских диверсантов, другие предполагают: взрывы могли устроить жители Крыма – сторонники запрещенного в России «Меджлиса». Третьи сообщают, что в Алуштинском регионе вообще «объявлено военное положение, введен режимно-пропускной и паспортный контроль».

В ФСБ Крыма пока сведенья о проводимых операциях не распространяют: «Мы не уполномочены комментировать», – заявили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, в администрации города «нашествие» силовиков назвали мерами безопасности. «В городе нет никакого военного положения, конечно. Усилены меры безопасности. Все тихо, спокойно. Через два часа мы уже устраним неполадку в Виноградном, потом обследуем трассу и дадим газ», – сообщила РИА «Новый День» глава администрации Алушты Галина Огнева.

Прокомментировал ситуацию и глава РК Сергей Аксенов: «Экстренные службы сработали оперативно. Аварийные бригады работали всю ночь. Энергоснабжение оперативно восстановлено по резервной нитке. Восстановительные работы по основной нитке продолжаются. Электроснабжение будет полностью восстановлено в течение 72 часов. Газоснабжение – в течение суток. Идут восстановительные работы и на второй линии газопровода, повреждение которой произошло ориентировочно сегодня около пяти утра. Действует оперативный штаб. Ситуация находится под постоянным контролем», – заявил крымский премьер, добавив, что в МДЦ «Артек» подача газа уже восстановлена.

Напомним, вечером 31 октября был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров в районе села Виноградное. Кроме того, рухнула опора ЛЭП. Еще одно ЧП на газопроводе произошло рано утром в селе Запрудное (городской округ Алушта). Сейчас соответствующие службы выясняют причины всех трех инцидентов. Рабочая версия – авария. Однако правоохранительные органы рассматривают и возможность диверсии. Этой же версии придерживаются в ГУП «Крымгазсети», а также пользователи виртуального пространства.

Как сообщал «Новый День», сегодня ночью на границе Крыма с Украиной все три КПП с российской стороны были закрыты, как для автотранспорта, так и для пешеходов. В настоящее время пункты пропуска возобновили свою работу. При этом в пограничном управлении ФСБ отказались сообщить, связано ли закрытие КПП с происшествиями в Алуште

Алушта, Анастасия Зук

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