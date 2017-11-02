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Четверг, 2 ноября 2017, 07:56 мск

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Крым

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«Это диверсия»: прокуратура передала  материалы по взрывам крымских газопроводов в ФСБ  

«Это диверсия»: прокуратура передала  материалы по взрывам крымских газопроводов в ФСБ  

Прокуратура пришла к выводу, что происшествия на газопроводах и ЛЭП в Крыму – это диверсия.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 31 октября был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров в районе села Виноградное. Кроме того, рухнула опора ЛЭП. Еще одно ЧП на газопроводе произошло рано утром в селе Запрудное (городской округ Алушта). Специалисты, проанализировав характер повреждений, пришли к выводу, что конструкции были взорваны: трубы пробиты насквозь осколочными элементами, края прорыва направлены внутрь (то есть взрыв произошел снаружи), труба сплющена давлением снаружи. К аналогичному выводу пришли и следователи. Вечером 1 ноября прокуратура РК направила все материалы, собранные на местах аварий на газопроводах, в следственный отдел УФСБ. Вопрос о возбуждении уголовного дела по стать 281 УК РФ (диверсия) будет решен сегодня, сообщает «Коммерсант».

Напомним, ликвидация последствий взрывов на газопроводах завершилась вчера вечером. Работы по восстановлению ЛЭП продолжаются.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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