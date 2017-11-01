Эксперты: взрывы на газопроводе в Крыму – диверсия

Эксперты пришли к выводу, что участки газопроводов в Крыму были подорваны с помощью самодельных взрывных устройств.

«Это все-таки точно диверсия. Спецы изучили пострадавшие объекты и обнаружили следы, которые говорят о том, что кто-то взорвал конструкции с помощью СВУ: трубы пробиты насквозь осколочными элементами, края прорыва направлены внутрь (то есть взрыв произошел снаружи), труба сплющена давлением снаружи», – сообщает телеграмм-канал Mash. Специалисты «Крымгазсети» подтвердили: газовые артерии были выведены из строя вследствие механического воздействия. «Часть поврежденного газопровода была вырезана и передана правоохранителям для установления причин. На трубах сквозные повреждения из-за механического воздействия», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУП «Крымгазсети».

Напомним, вечером 31 октября был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров в районе села Виноградное. Кроме того, рухнула опора ЛЭП. Еще одно ЧП на газопроводе произошло рано утром в селе Запрудное (городской округ Алушта). Сейчас соответствующие службы выясняют причины всех трех инцидентов. Рабочая версия – авария. Однако правоохранительные органы рассматривают и возможность диверсии. Этой же версии придерживаются в ГУП «Крымгазсети», а также пользователи виртуального пространства.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 01.11.17

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