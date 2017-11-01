В Крыму повредили газопровод, возможна диверсия

В Крыму повредили газопровод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 31 октября около 20:00 на газораспределительной станции рядом с поселком Виноградное под Алуштой. Поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров.

Без газа остались более 1 тысячи человек в поселках Виноградное, Кипарисное, Малый Маяк, Пушкино, Утёс, сообщили в МЧС. Одновременно упала опора ЛЭП, поэтому прекращено энергоснабжение ряда объектов.

«При осмотре места происшествия было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода. На месте работают экстренные службы. Правоохранительными органами осуществляются меры по установлению всех обстоятельств происшествия. При этом прорабатываются все возможные версии, в том числе – диверсия», – заявили информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Восстановить газоснабжение обещают в течение сегодняшнего дня.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 01.11.17

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