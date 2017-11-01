В Крыму снова пойдет снег  

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие несколько часов в горах Крыма ожидается очень сильный снег, на дорогах гололедица.

В МЧС Крыма водителям напоминают о необходимости соблюдении мер безопасности: не стоит забывать о дистанции, совершать обгонов и резких маневров, проезжать перекрестки следует максимально осторожно, перед поворотом обязательно снижать скорость и убедится в отсутствии пешеходов. По возможности автолюбителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, накануне – 30 октября снегом завалило предгорные районы. Больше всего на непогоду сетуют автомобилисты, непривыкшие к такому исходу октября: почти все еще «не переобули» своих железных коней в зимнюю резину вынуждены скользить по горным крымским трассам.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 01.11.17

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