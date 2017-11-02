В Ялте открывается   Международный туристский форум «Открытый Крым»

В Ялте открывается V Международный туристский форум «Открытый Крым». В работе примут участие делегации из регионов России и зарубежных стран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из главных тем станет развитие и укрепление межрегионального сотрудничества, реализации совместных задач, совершенствованию качества туристских услуг сферы. Еще одна проблема, предложенная для обсуждения, – инвестиционная привлекательность российских здравниц.

В рамках форума пройдет крупная международная выставка туристического бизнеса. В экспозиции представлены отели, санатории и другие места размещения, производители и поставщики оборудования, инвесторы, туристические компании.

Организаторы надеются, что итогом форума станет увеличение турпотока в Крым. Напомним, власти РК надеются привлекать до 10 млн туристов в год, однако в текущем году турпоток снизился по сравнению с прошлогодним на 200 тысяч человек и пока не достиг даже 5 миллионов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 02.11.17

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