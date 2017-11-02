ФСБ возбудила уголовные  дела по факту диверсии в Крыму

ФСБ возбудила уголовные дела по фактам диверсий на ЮБК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следственный отдел управления ФСБ по Крыму по повреждению двух газопроводов и линии электропередач возбудил три уголовных дела по части 1 статьи 281 УК РФ «Диверсия».

«Дела возбуждены по факту, есть ли подозреваемые или нет, мы не уполномочены комментировать», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства.

Как сообщал «Новый День», вечером 31 октября был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров в районе села Виноградное. Кроме того, рухнула опора ЛЭП. Еще одно ЧП на газопроводе произошло рано утром в селе Запрудное (городской округ Алушта). Специалисты, проанализировав характер повреждений, пришли к выводу, что конструкции были взорваны: трубы пробиты насквозь осколочными элементами, края прорыва направлены внутрь (то есть взрыв произошел снаружи), труба сплющена давлением снаружи. К аналогичному выводу пришли и следователи.

Вечером 1 ноября прокуратура РК направила все материалы, собранные на местах аварий на газопроводах, в следственный отдел УФСБ. Напомним, ликвидация последствий взрывов на газопроводах завершилась вчера вечером. Работы по восстановлению ЛЭП продолжаются.

Алушта, Анастасия Зук

Алушта. Другие новости 02.11.17

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