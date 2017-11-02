В диверсиях в Крыму обвинили Украину

Газопроводы и линию электропередач в Крыму повредили украинские диверсанты. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 31 октября был поврежден газопровод среднего давления диаметром 219 миллиметров в районе села Виноградное. Кроме того, рухнула опора ЛЭП. Еще одно ЧП на газопроводе произошло рано утром в селе Запрудное (городской округ Алушта). Следственный отдел управления ФСБ по Крыму возбудил три уголовных дела по части 1 статьи 281 УК РФ «Диверсия». «Гадости нам соседи пытаются сделать регулярно. Мы в таком тренде живем последние три года, и думаю, еще какой-то период будем жить, пока руководить украинским государством будут такие люди как Порошенко и та компания, которая там у власти. Я думаю, что 100% это сделано руками приезжих из соседнего государства», – сказал крымский премьер.

Он призвал крымчан в любом случае не паниковать – все находится под контролем.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 02.11.17

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