Маленького крымчанина изъяли из семьи под предлогом киберугрозы

Совет Федерации просит Генпрокуратуру РФ разобраться в истории маленького крымчанина, которого органы опеки отняли у родной бабушки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мальчик жил с бабушкой в Саках, пока его мать работала в Москве. В семье есть второй ребенок, мать забрала его с собой. Женщина регулярно присылает домой деньги. Угрозы для жизни и здоровья ребенка не было.

Но в середине сентября его изъяли из семьи: органа опеки сочли слишком опасной увлеченность мальчика компьютерными играми и решили, что ребенку будет лучше в сиротских учреждениях, чем с бабушкой в коммунальной квартире. По словам общественных правозащитников, никаких документов при изъятии оформлено не было.

Сейчас юного крымчанина под предлогом реабилитации переводят из больницы в больницу. Он подавлен и все время просится к бабушке.

В Совете Федерации сочли ситуацию неприемлемой: «Пример того, как не должны действовать органы опеки, но, к сожалению, действуют. Вместо того чтобы разобраться, выяснить ситуацию, сразу забирают ребенка из семьи», – прокомментировали инцидент в Совфеде и заявили, что в этой истории возникает масса вопросов, которыми должна заняться прокуратура.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 02.11.17

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