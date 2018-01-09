Скандал: прокуратура Крыма потрясла Совет Федерации своим лексиконом

Маленький крымчанин, которого у родной бабушки забрали органы опеки, вернется домой.

Как сообщал «Новый День», мальчик жил с бабушкой в Саках, пока его мать вместе со своим вторым ребенком обитала в Москве. Известно, что женщина регулярно присылала домой деньги. Между тем, в середине сентября юного крымчанина изъяли из семьи: органы опеки сочли опасной увлеченность мальчика компьютерными играми и решили, что ему будет лучше в сиротских учреждениях, чем с бабушкой в коммунальной квартире. Историей заинтересовались в Совете Федерации и попросили компетентные органы разобраться в ситуации. Однако прокуратура не выявила нарушений в действиях сотрудников органов опеки и полностью оправдала их решение, отметив, что бабушка ребенка не обеспечила несовершеннолетнему полноценного развития.

Сенатор Елена Мизулина, по инициативе которой была устроена прокурорская проверка, подчеркивает, что больше всего ее удивил не тот факт, что не выявлены нарушения в действиях опеки, а термины, которые используют в своем ответе представители ведомства. Так, бабушка мальчика превратилась в «бабку»:

«Впервые за много лет работы вижу в официальной переписке подобную грубую и недопустимую по отношению к заявителю лексику. В российском законодательстве есть только термины «бабушка» и «дедушка», – возмутилась на своей странице в Фейсбуке сенатор. На ее сторону встали и комментаторы: «К сожалению, в прокуратуре страны сейчас работает большинство невоспитанных в детстве сотрудников, без совести, души и уважения к простым людям», – пишут одни, другие добавляют: «Бедный ребёнок! Сколько детей выросло раньше в коммуналках, с небольшим бюджетом! Лучше ведь в родном доме, чем мыкаться по больницам и детским домам! Помогли бы с ремонтом в комнате, чем сразу изымать ребёнка».

Но несмотря на то, что прокуратура не увидела нарушений в действиях опеки, после того как история получила широкий резонанс, маленького крымчанина уже вернули домой.

«Мать отказалась исполнять свои обязанности и написала, что она согласна с любым решением суда. Бабушка попросила хоть как-то помочь ей что-то сделать с мальчиком. Если бабушка подтвердит, что она может быть опекуном, то мы будем только рады. Сейчас она на основании отказа матери оформляет документы на ребенка и будет устраивать его в школу», – сообщила РИА «Новый День» уполномоченный по правам детей по Крыму Ирина Клюева. Она также добавила, что лично будет отслеживать судьбу ребенка.

Саки, Анастасия Зук

Саки. Другие новости 09.01.18

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