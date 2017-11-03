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Крым

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Бизнесом президента Украины заинтересовалось антикоррупционное бюро

Бизнесом президента Украины заинтересовалось антикоррупционное бюро

Завод, принадлежащий структурам украинского президента Петра Порошенко, попал под «прицел» антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завод «Кузня на Рыбальском», владельцем которого является Порошенко и его партнер депутат Верховной Рады Игорь Кононенко, заинтересовал НАБУ после махинаций с госзакупками. В настоящее время Соломенский районный суд Киева предоставил сотрудникам антикоррупционного бюро временный доступ к документам предприятия.

Так, «Кузня на Рыбальском» фигурирует в деле о закупке погранслужбой Украины 34 бронемашин «Тритон», которые были приобретены для Харьковского пограничного отряда в 2015 году по завышенным ценам. Согласно материалам суда, на закупку бронемашин было потрачено 161,5 млн гривен: стоимость каждой машины составила 14,876 млн гривен, хотя рыночная цена каждой единицы – 4,75 млн гривен, сообщают украинские СМИ.

Также в деле фигурирует и тот факт, что бронемашины в 2016 году вовсе не использовались по назначению. Кроме того, закупленные «Тритоны» неспособны выполнять поставленные задачи в полном объеме.

Как сообщал «Новый День», в рейтинге, составленном компанией DragonCapital, с состоянием 1 млрд долларов (+7% к прошлому году) Порошенко в этом году занял пятую позицию среди самых богатых украинцев.

Неплохо идут дела у украинского президента и в банковской сфере. Так, международный инвестиционный банк (МИБ), который принадлежит Порошенко, в текущем году увеличил прибыль в 2,5 раза.

Киев, Анастасия Зук

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