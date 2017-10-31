Украина – в долгах, Порошенко – в «шоколаде»

Международный инвестиционный банк (МИБ), принадлежащий украинскому президенту Петру Порошенко, в текущем году увеличил прибыль в 2,5 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, в период с января по сентябрь чистая прибыль МИБ выросла до 78,364 млн гривен (в долларовом эквиваленте – почти до 3 млн).

По информации украинских СМИ, активы банка Порошенко в 2017 году увеличились на 1,3%, до 6,9 млрд гривен (257,3 млн долларов), при этом обязательства снизились на 1,4%, до 6,3 млрд гривен (234,9 млн долларов).

Между тем, дела с совокупным государственным долгом Украины обстоят гораздо хуже, который в сентябре перевалил за отметку 77 млрд долларов , хотя еще в августе составлял 76,5 млрд «зеленых».

Как сообщал «Новый День», в рейтинге, составленном компанией DragonCapital, с состоянием 1 млрд долларов (+7% к прошлому году) Порошенко в этом году занял пятую позицию среди самых богатых украинцев.

Обогнать украинского лидера смогли только четыре богача: Ринат Ахметов (состояние 6,9 млрд долларов), Виктор Пинчук (1,4 млрд долларов), Константин Жеваго (1,4 млрд долларов) и Вадим Новинский (1,2 млрд долларов).

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 31.10.17

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