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Пятница, 3 ноября 2017, 17:19 мск

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Крым

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Опасная стройка: в Симферополе строительный забор едва не упал на детей (ФОТО)

Опасная стройка: в Симферополе строительный забор едва не упал на детей (ФОТО)

Жители Симферополя обеспокоены происшествием на одной из строек, работы ведутся на улице Гурзуфской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», забор, окружающий зону строительства, рухнул на дорожку, предназначенную для пешеходов. Причем в это время, недалеко от места где упала конструкция, проходили дети.

Новый День: Опасная стройка: в Симферополе строительный забор едва не упал на детей (ФОТО)

Фото: группа «Черный список Симферополь» (VK)

«Дети испугались. Говорят, что расстояние было 5-7 метров. Но это еще не все: кроме забора свалилась какая-то бетонная стойка! Сколько может продолжаться этот дурдом?», – прокомментировали происшествие в одном из городских пабликов в соцсетях, опубликовав фотографии с заваленным забором.

«Все обносится забором, для прохода оставляют узкие дорожки. Ах да, они забетонированы, но меня и прошлые устраивали. На черта такое благоустройство, если в городе все меньше и меньше зеленых зон», – возмутилась другая жительница Симферополя, предположив, что «забор упал из-за того, что в нем нет арматуры, а значит, уже начали экономить на стройке».

В данный момент забор уже восстановили. Но у жителей Гурзуфской все равно остаются претензии к застройщику.

«Строители «урезали» кусок пешеходной дороги, сделав новую ближе к проезжей части. Меня возмущает, что при этом они срубили деревья», – рассказала корреспонденту РИА «Новый День» местная жительница.

Новый День: Опасная стройка: в Симферополе строительный забор едва не упал на детей (ФОТО)

По ее словам, в целом начавшаяся застройка зеленой зоны на Гурзуфской несколькими объектами, приносит местным жителям дискомфорт, заставляя ежедневно сталкиваться с различными неудобствами.

Новый День: Опасная стройка: в Симферополе строительный забор едва не упал на детей (ФОТО)

«Строители замешивают цемент и камни для стройки прямо на дорожке для пешеходов, а не на территории. Это мешает передвигаться, особенно с коляской», – рассказывает местная жительница, выразив опасение, что на одном из объектов строительства, судя по появлению углублений в фундаменте, могут начать восстанавливать каменный забор, о демонтаже которого ранее распорядился глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», каменный забор был возведен вокруг строящегося на улице Гурзуфская спортивно-оздоровительного комплекса «Нельсон», на территории которого также будет построен аквапарк. В результате разразившего скандала Аксенова поручил провести в служебное расследование в администрации города. Позже главе Симферополя Геннадию Бахареву пришлось покинуть руководящее кресло «по собственному желанию».

Новый День: Опасная стройка: в Симферополе строительный забор едва не упал на детей (ФОТО)

Симферополь, Леонид Маковецкий

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