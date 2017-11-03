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Пятница, 3 ноября 2017, 17:19 мск

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Крым

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Замершие ялтинцы вынуждены греться электричеством

Замершие ялтинцы вынуждены греться электричеством

Жители Ялты жалуются на отсутствие отопления в жилых домах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ялтинцы, в дома которых до сих пор не подключили к теплу, вынуждены использовать электрические обогреватели.

«Передаю огромный привет тем, кто пишет и передает руководству, что все дома, все поселки 100% готовы к отопительному сезону. Вы бы людей не обманывали. Поселок винзавода не готов к отопительному сезону. Вышло распоряжение на подачу тепла в дома, а они не готовы. Ищут утечки. Ну а мы дальше обогреваемся обогревателем. Так вот «экономим» электричество», – возмутилась в одном из пабликов в Facebook жительница Ялты.

В то же время руководство Ялты рапортует о том, что до конца недели все жилые дома будут подключены к отоплению. По информации заместителя главы администрации города Владимира Блажнова, на данный момент запущено 110 из 130 муниципальных котельных. По словам чиновника, работу по запуску котельных осложняют скачки напряжения. При этом в администрации утверждают, что все социальные объекты города, в том числе дошкольные учреждения, отапливаются в полном объеме.

Как уже сообщал «Новый День», администрация Ялты затянула со сроками начала отопительного сезона. Постановление, в соответствии с которым госпредприятия должны были организовать подачу теплоносителя в жилищный фонд, было подписано лишь 31 октября. Срок начала отопительного сезона – 2 ноября. При этом в администрациях других городов Крыма соответствующие документы были подписаны в основном до 26 октября.

Ялта, Леонид Маковецкий

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