На Украине радикалы и националисты снова осаждают Верховную Раду

В Киеве у здания Верховной Рады проходит митинг, участники которого хотят свергнуть действующую власть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время под зданием украинского правительства находятся более тысячи человек: в основном – радикалы, а также люди в военной форме. Они держат флаги Украины, а также символику националистической организации ОУН, запрещенной в России. К митингующим подтягиваются и горожане.

В правительственном квартале усилены меры безопасности. В настоящее время за порядком следят около 2 тысяч силовиков. В МВД заявили, что в зависимости от обстановки на митинге количество силовиков может меняться. Также местные СМИ сообщают о том, что на главных автомагистралях Киева появились посты полиции, которая ограничивает въезд в украинскую столицу.

Между тем, митингующие заявляют, что через несколько часов представят план действий по свержению власти на Украине на всех уровнях.

Как уже сообщал «Новый День», 17 октября у здания Верховной Рады в Киеве стартовали акции протеста, организованные экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Тысячи митингующих, в том числе сторонники Саакашвили, ветераны АТО, члены украинских радикальных организаций, потребовали отмены депутатской неприкосновенности, изменений в избирательное законодательство и создание антикоррупционного суда. На прошлой неделе количество тех, кто практически постоянно находится в «палаточном городке» у Рады сократилось до 150 человек. В связи, с чем глава МВД Украины Арсен Аваков отдал приказ отозвать силовиков от здания Рады.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.11.17

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