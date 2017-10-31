Украинские депутаты остались один на один с оппозицией: «хлам» охранять не нужно

Глава МВД Украины Арсен Аваков приказал перестать охранять «хлам» под Верховной Радой Украины, где митингующие во главе с бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили разбили палаточный лагерь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальной сети Аваков сообщил о том, что уже отдал приказ отозвать силовиков от здания Рады: «Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой – больше не намерены», – написал Аваков в Twitter.

У сограждан украинского министра термин «хлам» вызвал неоднозначную реакцию. Одни сочли, что так «нежно» Аваков назвал депутатов Рады, которых силовики охраняли от участников «Михомайдана»: «Неужели, дошло? Что этот хлам пора гнать из Рады, а не охранять». Другие же уверены, что «хламом» главный силовик страны считает ветеранов боевых действий на юго-востоке «Незалежной», которые присоединились к акциям протеста. Третьи и вовсе подозревает, что силовиков отправят в зону АТО: там они нужнее.

Как сообщал «Новый День», 17 октября у здания Верховной Рады в Киеве стартовали акции протеста. После участники, которых разбили палаточный лагерь у здания украинской Рады. Тысячи митингующих, в том числе сторонники Саакашвили, ветераны АТО, члены украинских радикальных организаций, потребовали отмены депутатской неприкосновенности, изменений в избирательное законодательство и создание антикоррупционного суда. В настоящее время количество тех, кто практически постоянно находится в «палаточном городке» у Рады сократилось до 150 человек. Однако уже на 7 ноября Саакашвили анонсировал новый митинг.

Напомним, в ноябре 2003 года партия «Национальное движение» Михаила Саакашвили совместно с Зурабом Жвания и спикером парламента НиноБуржаднадзе организовали в Грузии акции протеста. 22 ноября в Тбилиси оппозиционеры захватили парламент: толпа под предводительством Саакашвили ворвалась в здание и смела представителей официальной власти. Тогдашний руководитель страны Эдуард Шеварднадзе бежал. Так Саакашвили стал президентом Грузии.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 31.10.17

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