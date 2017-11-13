«Цукерберг нам поможет»: Саакашвили обещает Новый год без Порошенко

Участники саакашвилевского «Марша возмущенных» запланировали в декабре свержение режима Петра Порошенко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, если до 3 декабря Порошенко не выполнит требования митингующих под Верховной Радой, то 2018 год страна встретит без администрации действующего президента.

«Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой, потому что нас все больше и больше! Вместе мы прорвем информационную блокаду. Гильотина уже ждет коррупцию Порошенко. Сегодня мы все убедились, что этот процесс уже не остановить», – написал на свой странице в Фейсбук Саакашвили.

Он призвал украинцев объединиться и прорвать национальную информационную блокаду и выкладывать информацию о «настроениях» в Киеве в соцсети: «Максимально распространять информацию о Марше возмущенных, только так мы победим провластные каналы».

«Фейсбук наша сила. Почти у каждого есть телефон, которым он может делать прямые трансляции и показывать настоящую ситуацию... Смартфон – наше оружие!» – провозгласил опальный политик.

Отметим, что по данным украинских СМИ, в минувшее воскресенье в Киеве более 400 человек устроили очередную акцию протеста под зданием Верховной Рады.

Как сообщал «Новый День», 17 октября в Киеве стартовали акции протеста, участники которых разбили палаточный лагерь у здания украинского парламента.

Тысячи митингующих, в том числе сторонники Саакашвили, ветераны АТО, члены украинских радикальных организаций, потребовали отмены депутатской неприкосновенности, изменений в избирательное законодательство и создание антикоррупционного суда.

Напомним, в ноябре 2003 года партия «Национальное движение» Михаила Саакашвили совместно с Зурабом Жвания и спикером парламента Нино Буржаднадзе организовали в Грузии акции протеста.

22 ноября в Тбилиси оппозиционеры захватили парламент: толпа под предводительством Саакашвили ворвалась в здание и смела представителей официальной власти. Тогдашний руководитель страны Эдуард Шеварднадзе бежал.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 13.11.17

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