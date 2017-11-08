Украина собирается разорвать дипломатические отношения с Россией

Украина может разорвать дипломатические отношения с Россией. Соответствующую поправку собираются внести в закон о реинтеграции Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сам закон Верховная Рада рассмотрит 16 ноября. По данным СМИ, большинство депутатов собираются проект поддержать.

При этом разрыв дипотношений с Россией в данный момент и таком контексте не входил в планы президента Порошенко, отмечают эксперты: договоренности с украинским руководством, которых достиг в ходе своего последнего визита в Киев в конце октября спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, подразумевали обратный результат, а закон «о реинтеграции Донбасса», который Рада должна принять во втором чтении, Вашингтон собирался представить Москве как свидетельство доброй воли и конструктивного подхода Киева.

«Поправка, которую внес депутат Винник, грозит создать совершенно иной политический контекст, что станет неприятной новостью для Курта Волкера накануне его переговоров с помощником российского президента Владиславом Сурковым, которые должны пройти 13 ноября в Белграде, – пишет «Коммерсант». – К тому времени о намерениях Рады внести поправку Винника в закон о реинтеграции уже будет официально объявлено. 8 ноября ее должен рассмотреть профильный комитет Рады по национальной безопасности и обороне, через который проходит закон».

В сложившейся ситуации у Порошенко и его союзников не будет иного выхода, кроме как поддержать поправку, отмечает издание, цитируя на свои источники в администрации президента Украины: «Сегодня в обществе существует четкий социальный запрос на разрыв отношений с Москвой. Об этом свидетельствуют закрытые соцопросы, которые мы регулярно проводим. Мы не можем не учитывать этот момент и плыть против течения. Особенно в нынешней напряженной ситуации, когда противники власти – Михаил Саакашвили и его соратники – пытаются устроить новый майдан».

В случае принятия внесенной поправки российские дипучреждения на Украине и украинские в России будут закрыты, а интересы Украины в РФ будут представлять, скорее всего, Белоруссия или Швейцария.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.11.17

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