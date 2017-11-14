Гроши нужнее: Украина сворачивает культурную экспансию в Москве

Киев собирается продать «Национальный культурный центр Украины» в Москве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинские парламентарии настаивают на закрытии центра и рассчитывают выручить миллионы долларов на продаже здания.

Соответствующий законопроект «О денонсации Соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров» внесен депутатом Ириной Фриз и находится на обсуждении в профильных ведомствах.

Официальная причина, которую озвучивает киевский режим – прекращение сотрудничества с «государством-агрессором», однако инициатива имеет и финансовую сторону – здание на Арбате оценивается в сумму не менее 70 млн долларов.

При этом депутаты из президентского «Блока Петра Порошенко» (БПП) отмечают, что финансовая составляющая, с учетом сложного экономического состояния в «Незалежной», может стать ключевой. Между тем, в случае развития такого сценария будет закрыт и Российский центр науки и культуры, который находятся в Киеве недалеко от Днепра.

В свою очередь эксперты подчеркивают, что решение зарегистрировано и все ждут только «отмашки» президента Украины Петра Порошенко: «Если он даст команду своим людям голосовать, то, вероятнее всего, центры закроют», – цитируют «Известия» директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского.

Напомним, поправку, предусматривающую разрыв дипотношений Украины и РФ, к закону о реинтеграции Донбасса внес в профильный комитет Верховной Рады депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник. Сам закон предполагается рассмотреть 16 ноября.

Политологи считают, что Украина не пойдет на разрыв дипломатических отношений с Россией и эскалацию конфликта, так как побоится спровоцировать ещё большую тягу юго-востока к созданию Новороссии. Плюс ко всему, подобный поворот не входит в планы основного куратора Украины – США.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.11.17

Летать в Крым станет дороже. / Хамсовая путина: рыбаки Севастополя проворнее всех. / Миллион для брата Петлюры: Украина на юбилеи националистов потратит больше, чем на борьбу с коррупцией. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»