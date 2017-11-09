Задний ход: Порошенко не поддержал инициативу по разрыву дипотношений с Россией

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает инициативу по разрыву дипломатических отношений с Россией.

Как уже сообщал «Новый День», поправку, предусматривающую разрыв дипотношений, к закону о реинтеграции Донбасса внес в профильный комитет Верховной Рады депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник. Сам закон предполагается рассмотреть 16 ноября.

Позднее Винник заявил, что не вносил данную поправку, но намерен обратить внимание правительства на этот вопрос: «Исполнительная ветвь власти – кабинет министров – обязана будет привести наше законодательство, наше правоотношение и дипломатические отношения со страной-агрессором к практике международного права и его применения, а именно – разрыв дипломатических отношений».

Однако выяснилось, что поправка все же внесена, но не получила одобрения президента: «Президент не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией. Она остается на рассмотрении комитета, будем определяться в дальнейшем с модальностью», – заявил все тот же Винник в эфире одного из украинских телеканалов.

Напомним, эксперты считают, что Украина не пойдет на разрыв дипломатических отношений с Россией и эскалацию конфликта, так как побоится создания новой Новороссии и «грузинского» сценария 2008 года. Плюс ков сему, подобный поворот не входит в планы основного куратора Украины – США.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 09.11.17

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