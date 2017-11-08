Киев побоится рвать дипотношения с Россией: возможен «грузинский» сценарий

Украина не пойдет на разрыв дипломатических отношений с Россией и эскалацию конфликта, так как побоится создания новой Новороссии и «грузинского» сценария 2008 года. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный российский политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Эксперт выразил уверенность в том, что Верховная Рада не примет новую поправку к закону о реинтеграции Донбасса, которая разрывает дипломатические отношения между Россией и Украиной.

«Это невыгодно Украине, так же, как и эскалация конфликта. Украинцы и американцы очень четко предупреждены о том, что любая эскалация конфликта повлечет за собой создание Новороссии от Харькова до Приднестровья, наступление сил армии ДНР и полный разгром ВСУ (Вооруженных сил Украины), а, соответственно, и полный разгром режима Порошенко (Петр Порошенко – нынешний президент Украины)», – сказал Матвейчев.

Он подчеркнул, что «любое телодвижение в сторону ДНР и ЛНР» приведет к «грузинскому» сценарию 2008 года.

«В Грузии падение Саакашвили (Михаил Саакашвили – бывший президент Грузии) состоялось после попытки решить силовым образом проблему Южной Осетии. Здесь будет абсолютно тоже самое. Они это все прекрасно понимают, поэтому могут гадить, обстреливать, что-то предпринимать, но никаких военных действий совершать не будут – для них это самоубийство», – считает эксперт.

Матвейчев пояснил, что шум вокруг разрыва отношений между странами нужен Порошенко для того, чтобы имитировать активную деятельность.

«Это сделано для того, чтобы изображать пред народом, что ведется старшая война, что они тут не зря хлеб едят и противостоят страшной агрессии», – заключил он.

Напомним, ранее стало известно, что депутат от правящего «Блока Петра Порошенко» (БПП) Иван Винник внес поправку в закон о реинтеграции Донбасса, согласно которой Киев должен разорвать дипломатические отношения со страной «агрессором» Россией.

По его словам, если закон будет принят 16 ноября, то сохранять дипсвязи с Москвой будет «преступлением».

В Киеве рассчитывают, что интересы Украины в Москве будут представлять либо Белоруссия, либо Швейцария.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.11.17

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