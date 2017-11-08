В Донбассе взлетел в воздух склад боеприпасов ВСУ

В пригороде Донецка на подконтрольной Киеву территории взорвался склад боеприпасов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первоначально украинские силовики сообщили о том, что взрывы прогремели на территории ДНР. Под «обстрел» попали северные районы Донецка: повреждены жилые дома и инфраструктура города.

Однако позже выяснилось, что склад горит в селе Опытное, которое находится под контролем Киева. В командовании ДНР заявили, что, судя по предыдущим сообщениям, командование Генштаба ВСУ не владеет обстановкой.

«Это, конечно, льстит нам. Но требуется уточнение: трагедия произошла на временно оккупированной территории ВСУ, и вся ответственность за происшествие лежит исключительно на личном составе ВСУ», – цитируют РИА «Новости» представителя ДНР.

Напомним, в сентябре на Украине под Винницей произошел еще один крупный пожар на военном складе. Во время возгорания было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов общей стоимостью 800 миллионов долларов, что на 8 тонн больше, чем официально украинская армия истратила на так называемую АТО на юго-востоке Украины.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 08.11.17

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