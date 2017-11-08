Украину обвинили в оккупации Львова, Крыма и Донбасса

Украина оккупировала Львов, Крым и Донбасс. Об этом завил вице-консул Польши Марек Запур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в рамках круглого стола на тему «Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период», прошедшего в Ровно.

Марек Запур и профессор Николай Кучепа представили дневники Юзевского, переведенные на украинский язык. Украинская сторона сочла это провокацией, заявив, что Польша захватила часть территории Украинской народной республики в 1919-1920 годах, а Юзевский был чиновником оккупационного правительства.

Напомним, поселение на месте современного Львова существовало с V века нашей эры.

В X веке на земли претендовали Киевская Русь и Польша. Предположительно, под польским владением территория находилась с 960 до 980 года. Согласно летописи Нестора, в 981 году была завоёвана Владимиром Великим.

Первое упоминание непосредственно о Львове относится к 1256 году. С 1349 по 1772 город находился в составе Польши и Речи Посполитой, потом перешел под власть Габсбургов. В начале Первой мировой войны был взят русскими войсками, через год город снова был занят австро-венграми. 1 ноября 1918 года город провозгласили столицей Западно-Украинской народной республики, но в 1919 году он снова вошел в состав Польши. После присоединения Западной Украины к СССР Львов передали Украинской Советской Социалистической Республике.

Ровно, Платон Ефимчук

Ровно. Другие новости 08.11.17

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