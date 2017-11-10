Небезпечний шлях: Польша пригрозила Украине большими проблемами

Украина продолжает терять вчерашних союзников – вслед за Венгрией и Румынией большие проблемы «Незалежной» пообещала Польша.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разногласия между странами возникли на исторической почве.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша никогда не согласится поставить знак равенства между Украинской повстанческой армией(УПА, запрещена в России) и Армией Крайовой (АК).

«Во время войны происходят разные вещи. Но со стороны АК не было политики уничтожения населения на территориях, ведущих войну с оккупантом. Со стороны УПА такая политика была, и это задокументировано», – подчеркнул министр.

Напомним, ранее о разных подходах к истории заявил вице-консул Польши Марек Запур, отметивший: если Украина называет Генрика Юзевского оккупационным чиновником, то Польша считает Львов польским городом, а Украину – оккупантом Крыма и Донбасса.

Ващиковский предупреждает: со своими националистическими заморочками «Незалежная» рискует столкнуться с серьезными проблемами в отношениях со странами ЕС и НАТО: «Мы все еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто выступать против интересов Украины. Например, в декабре не состоится встреча комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел из-за вето Венгрии», – заявил глава польского МИДа.

Как уже сообщал «Новый День», власти Польши запретили въезд в страну радикальным украинским националистам. А Венгрия, требующая отмены закона об образовании, ущемляющего права национальных меньшинств, начала блокировать инициативы Украины в Европарламенте.

Варшава, Платон Ефимчук

Варшава. Другие новости 10.11.17

Противоградовая служба Крыма осталась без дров, зато пополнила запас ракет. / В Крыму родители с приемными детьми-инвалидами не получают выплаты от пенсионного фонда. / Крымчане, получившие травмы на заводах Украины, лишены соцвыплат. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»