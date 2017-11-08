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Среда, 8 ноября 2017, 18:45 мск

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Крым

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Крыму не хватает 6,5 тысяч доз вакцины от полиомиелита

Крыму не хватает 6,5 тысяч доз вакцины от полиомиелита

Медучреждениям Крыма не хватает 6,5 тысяч доз вакцины от полиомиелита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве здравоохранения республики признали, что в Крыму сложился острый дефицит препарата.

Причиной нехватки вакцины в ведомстве назвали поставки, содержащие минимальное количество доз препарата.

«Мы каждый год делаем защиту заявок в Москве. В прошлом году мы защитили заявку на 41 тысячу 900 доз, из этого к нам поступило всего лишь 800, и то буквально в конце августа – начале сентября. Всего 2% от общего количества», – цитируют «РИА Новости» главного специалиста отдела организации медицинской помощи детям, матерям и санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения Крыма Мохиру Бабасеву.

Сделанные ранее запасы вакцины, хранившиеся на складе подведомственного министерству госпредприятия «Крым-Фармация», тоже исчерпаны.

«Вакцины не будет и в первом квартале 2018 года. Поэтому мы за счет бюджета республики Крым хотим закупить 2700 доз вакцины Пентаксим, в состав которой входит инактивированная полиомиелитная вакцина, чтобы в конце этого года и начале следующего начать прививать против полиомиелита хотя бы детей из групп риска», – сказала Бабасева.

Как уже сообщал «Новый День», несмотря на появившуюся в СМИ информацию об остром дефиците в Крыму вакцины от полиомиелита, руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заверила, что «все лечебные учреждения имеют препараты для проведения иммунизации». При этом она не смогла уточнить точное количество оставшихся доз вакцины от полиомиелита, и порекомендовала обратиться в министерство здравоохранения. Однако в ведомстве отказали РИА «Новый День» в оперативном комментарии.

Напомним, полиомиелит является опасным вирусным неизлечимым заболеванием, который поражает нервную систему. Среди первых симптомов – высокая температура, головная боль, рвота, боль в конечностях. Полиомиелит может стать причиной полного паралича и смерти. В основном им заболевают дети в возрасте до пяти лет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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