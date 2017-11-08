Крыму не хватает 6,5 тысяч доз вакцины от полиомиелита

Медучреждениям Крыма не хватает 6,5 тысяч доз вакцины от полиомиелита.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в министерстве здравоохранения республики признали, что в Крыму сложился острый дефицит препарата.

Причиной нехватки вакцины в ведомстве назвали поставки, содержащие минимальное количество доз препарата.

«Мы каждый год делаем защиту заявок в Москве. В прошлом году мы защитили заявку на 41 тысячу 900 доз, из этого к нам поступило всего лишь 800, и то буквально в конце августа – начале сентября. Всего 2% от общего количества», – цитируют «РИА Новости» главного специалиста отдела организации медицинской помощи детям, матерям и санитарно-эпидемиологического благополучия министерства здравоохранения Крыма Мохиру Бабасеву.

Сделанные ранее запасы вакцины, хранившиеся на складе подведомственного министерству госпредприятия «Крым-Фармация», тоже исчерпаны.

«Вакцины не будет и в первом квартале 2018 года. Поэтому мы за счет бюджета республики Крым хотим закупить 2700 доз вакцины Пентаксим, в состав которой входит инактивированная полиомиелитная вакцина, чтобы в конце этого года и начале следующего начать прививать против полиомиелита хотя бы детей из групп риска», – сказала Бабасева.

Как уже сообщал «Новый День», несмотря на появившуюся в СМИ информацию об остром дефиците в Крыму вакцины от полиомиелита, руководитель управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская заверила, что «все лечебные учреждения имеют препараты для проведения иммунизации». При этом она не смогла уточнить точное количество оставшихся доз вакцины от полиомиелита, и порекомендовала обратиться в министерство здравоохранения. Однако в ведомстве отказали РИА «Новый День» в оперативном комментарии.

Напомним, полиомиелит является опасным вирусным неизлечимым заболеванием, который поражает нервную систему. Среди первых симптомов – высокая температура, головная боль, рвота, боль в конечностях. Полиомиелит может стать причиной полного паралича и смерти. В основном им заболевают дети в возрасте до пяти лет.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 08.11.17

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