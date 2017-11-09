Искали портал в безвиз: в Севастополе разрушили памятник Ленину

В Севастополе вандалы разрушили памятник вождю мирового пролетариата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об инциденте сообщили городские жители в социальной сети. Когда именно вандалы разрушили памятник, не известно: «К нам не поступало заявлений по данному факту», – сообщили РИА «Новый День» в МВД Севастополя. Не знают и об «осквернении» мемориала в управлении охраны объектов культурного наследия города: «Информации такой нет, необходимо уточнять», – заявили в Севнаследии.

Между тем, в соцсети горожане выдвигают свои версии произошедшего. Одни увидели «украинский след»: «Этих укробандеровцев здесь, к сожалению, хватает». Другие отметили, что таким образом люди, которые не любят историю, вымещают злобу на памятниках. А третьи утверждают: вандалы «искали портал в безвиз».

Напомним, «Новый День» проводит голосование на тему стоит ли Крыму избавляться от наследия СССР.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 09.11.17

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