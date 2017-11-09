Украина решила распродать госимущество Крыма

Власти Украины готовятся к распродаже госсобственности Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект, предусматривающий приватизацию недвижимости республики, принят депутатами Рады в первом чтении.

Проект документа на рассмотрение парламента внес премьер-министр Украины Владимир Гройсман. «За» проголосовали 258 депутатов.

Проект предусматривает, что закон будет регулировать организационные, экономические и правовые основы приватизации. К примеру, покупать госсобственность Крыма разрешено гражданам Украины, иностранцам и даже лицам без гражданства, но запрещено россиянам.

Перечень объектов под предстоящие аукционы будет определен Радой по представлению кабмина. Однако даже если на объекты госсобственности найдутся покупатели, власти Крыма вряд ли признают новых «владельцев» и предоставят им возможность распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 09.11.17

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