В Киеве приказали СБУ изъять крымские объекты, арестованные украинским судом

СБУ получила санкцию суда на арест «украинского имущества» в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинская сторона поясняет, что арест будет распространяться на национализированное в республике имущество, которое некогда принадлежало структурам государственных органов «Незалежной».

По материалам, собранным СБУ, прокуратура уже подготовила первое информационное сообщение, которое будет направлено в Международный уголовный суд.

Между тем, каким образом украинские силовики собираются арестовывать крымское имущество, не уточняется. В СБУ также добавили, что в суд будут переданы материалы, собранные силовиками о «нарушении прав человека, законов и обычаев войны» якобы зафиксированных в Крыму, сообщает пресс-служба украинского ведомства.

Как сообщал «Новый День», ранее власти Украины заявили о готовящейся распродаже госсобственности Крыма. Законопроект, предусматривающий приватизацию недвижимости республики, был принят депутатами Рады в первом чтении 9 ноября.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 22.11.17

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