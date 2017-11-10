В Севастополе зафиксирован самый низкий в России уровень безработицы

Севастополь обогнал Крым и регионы РФ, показав самый низкий уровень безработицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным министерства труда РФ, в Севастополе уровень безработицы составляет 0,2%, далее следует Санкт-Петербург (0,3%), Крым с показателем 0,4% на третьем месте. Компанию ему составляют Москва, Ленинградская, Липецкая и Нижегородская области, а также Ханты-Мансийский округ. Больше всего безработных в Ингушетии – 10,3%.

Эксперты отмечают, что в Москве и Нижнем Новгороде уровень занятости населения традиционно высокий. А вот на полуострове и в других вышеуказанных регионах низкий уровень безработицы обусловлен развитием инфраструктуры и созданием рабочих мест на предприятиях, пишет RT.

Отметим, в целом по Крыму в январе-сентябре текущего года признано безработными было более 8 тысяч человек – это на 21,4% меньше, чем в прошлом году. Наивысший уровень зарегистрированной безработицы в Советском районе, наименьший – в Ялте и Симферополе – 0,1%. При этом по сравнению с прошлым годом увеличилось обращение женщин в службу занятости – с 50,0% до 51,3%. В Крыму не хватает медиков – около 900 врачей. Также существует дефицит рабочих рук: спрос на рабочую силу опережает ее предложение.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 10.11.17

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