В Крыму зафиксирован рост рабочих мест

В Крыму за год почти на 50% выросло количество рабочих мест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», положительная динамика наблюдается на протяжении последних двух лет. Так, только в 2017 году по рабочим местам произошел рост почти на 45%. Явление связано с тем, что предприниматели выходят из тени и регистрирует ИП.

Как сообщал «Новый День», в целом по Крыму в январе-сентябре прошлого года признано безработными было более 8 тысяч человек – это на 21,4% меньше, чем в 2016 году. Наивысший уровень зарегистрированной безработицы в Советском районе, наименьший – в Ялте и Симферополе – 0,1%. При этом в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось обращение женщин в службу занятости.

В Крыму не хватает медиков – около 900 врачей. Также существует дефицит рабочих рук: спрос на рабочую силу опережает ее предложение.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.02.18

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