Программу «Земский доктор» в Крыму выполнили на 100%

В Крыму утвердили всех предусмотренных программой «Земский доктор» специалистов для работы в селах республики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый из 55 специалистов получит по 1 миллиону рублей.

По словам директора территориального фонда обязательного медицинского страхования РК Андрея Карпеева, 33 миллиона рублей выделит фонд ОМС, 22 миллиона – будут направлены из бюджета республики.

Как уже сообщал «Новый День», в 2018 году в рамках программы «Земский доктор» планируют привлечь также 55 специалистов, однако, в случае если найдется большее количество желающих, министерство здравоохранения готово найти дополнительные источники финансирования.

На заседании комитета Госсовета Крыма по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов, где заслушивался отчет Карпеева о работе фонда, депутаты также подняли тему уровня зарплат медработников. В частности, член комитета Владимир Клычников обратил внимание на то, что медики в Крыму получают совсем не те суммы, которые предусмотрены майскими указами президента России.

Карпеев в свою очередь пояснил – медицинские организации республики являются отдельными хозяйствующими субъектами, которые распоряжаются теми средствами, которые они заработали в системе обязательного медицинского страхования.

«В структуре расходов 78% медицинские организации тратят на заработные платы, что процентов на 10 превышает среднероссийский показатель. Почти достигаем целевые показатели по всем категориям, в том числе и по врачам. Средняя заработная плата, в общем объеме – не берем в разрезе отдельные медицинские организации, в Республике Крым составляет 42 тысячи 200 рублей», – сообщил Карпеев, добавив, что соответствующая «дорожная карта», утвержденная правительством республики, предусматривает общую среднюю зарплату в 41 тысячу рублей.

В этой же «дорожной карте» целевой показатель по зарплате среднего медицинского персонала составляет 24 тысячи 200 рублей. В настоящий момент, по словам Карпеева, медики этой категории получают 24 тысячи 100 рублей.

«По младшему персоналу немножко не достигаем показателей. Осуществляется взаимодействие и министерства здравоохранения, и фонда, и медицинских организаций. Непосредственно на месте рассматриваем, с чем это связано», – сказал Карпеев.

Пояснения директора фонда депутата не удовлетворили: «Я хочу констатировать: майские указы президента не выполняются», – заключил Клычников, добавив, что депутатам предстоит найти «крайних» в этой ситуации, и выяснить, почему уровень зарплаты медиков не доводится до целевых показателей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.11.17

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