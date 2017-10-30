В Крыму хотят избавиться от очередей в больницах, поменяв талоны на регламент

В министерстве здравоохранения Крыма планируют в 2018 году привлечь для работы в селах республики 55 специалистов по программе «Земский доктор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ведомстве готовы запросить дополнительное финансирование, если найдется большее количество специалистов, подходящих по критериям отбора.

По информации министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, с помощью программы «Земский доктор» в 2015 году удалось привлечь 20 специалистов, в 2016 – 50. В этом году министерство одобрило 39 докторов, кандидатуры еще 11 будут рассмотрены комиссией в ближайшее время. Каждому из получивших работу в сельской местности по программе выделено по миллиону рублей в качестве единовременной выплаты.

«Кроме этого, у нас на следующий год будет работать программа «Земский фельдшер», по которой будут приниматься фельдшеры для работы в сельской местности, с единовременной выплатой 500 тысяч рублей», – рассказал на пресс-конференции в Симферополе Голенко.

Как утверждает министр, в связи с острым дефицитом врачей в больницах Крыма, больше внимания следует уделять как раз фельдшерам и акушерам, которые могут взять на себя до половины случаев оказания медпомощи на первичном уровне.

Голенко рассказал и о том, как проходит процесс отказа от системы выдачи талонов, без которых нельзя попасть на прием к врачам.

«Мы разработали административный регламент, который называется «На прием к врачу». Он уже вывешен на общественное обсуждение на сайте министерства здравоохранения. К концу ноября мы окончательно его доработаем с учетом мнений специалистов и населения, утвердим его и будем внедрять во всех поликлиниках», – заявил министр.

Регламент, который в планах министерства должен заменить талонную систему, предварительно начнет действовать уже в декабре.

«В системе обязательного медицинского страхования запись к узкому специалисту должна идти через врача общей практики. Мы уже обратились в министерство здравоохранения Российской Федерации с письмом о пересмотре некоторых нормативных документов, которые бы упростили пациенту возможность получать направление сразу к узкому специалисту первичного звена. Сейчас подобное у нас есть только у стоматологов и акушеров-гинекологов», – рассказал Голенко, добавив, что в его представлении министерства здравоохранения Крыма и России совместно разработают варианты изменения соответствующих приказов, которые позволят уменьшить время доступа к врачам узкой специализации.

Как уже сообщал «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал систему талонов, так как посчитал, что она снижает доступность медицины в республики, и поручил Голенко проработать план по ее ликвидации.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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