Известная европейская компания признала Крым российским

Европейским предпринимателям, похоже, надоели политические игры своих правительств, и они начали признавать Крым российским вопреки санкциями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известная компания спортивной одежды Puma разместила на своем официальном сайте адреса магазинов, расположенных в Симферополе. При этом Крым указан в списке официальных филиалов фирмы в России.

В украинском списке Крыма нет.

Напомним, ранее Крым в составе России признала другая известная компания Adidas.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 12.11.17

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