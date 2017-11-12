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Воскресенье, 12 ноября 2017, 21:22 мск

Крым

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  2. 12 Ноябрь 2017

Известная европейская компания признала Крым российским

Известная европейская компания признала Крым российским

Европейским предпринимателям, похоже, надоели политические игры своих правительств, и они начали признавать Крым российским вопреки санкциями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», известная компания спортивной одежды Puma разместила на своем официальном сайте адреса магазинов, расположенных в Симферополе. При этом Крым указан в списке официальных филиалов фирмы в России.

Новый День: Известная европейская компания признала Крым российским

В украинском списке Крыма нет.

Новый День: Известная европейская компания признала Крым российским

Напомним, ранее Крым в составе России признала другая известная компания Adidas.

Новый День: Известная европейская компания признала Крым российским

Симферополь, Варвара Бурлакова

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