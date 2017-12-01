Футбол – наш: телеканал Би-би-си признал Крым частью России

Телеканал британской вещательной корпорации BBC в своем видеоролике указал Крым частью России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видеоанонс городов чемпионата мира-2018, в котором Крым обозначен на схематической карте в том же цвете, что и Россия, появился накануне.

«BBC Sport рассматривает карту городов-хозяев для чемпионата мира по футболу 2018 года в России и тренировочной базы сборной Англии в Репино», – говорилось в описании к видео.

Такая позиция телеканала не пришлась по нраву послу Великобритании на Украине Джудит Гоф, которая назвала видеоанонс от BBC «невинной ошибкой» и выразила уверенность, что эту «оплошность» исправят. Между тем, вскоре видеоанонс попросту был удален с сайта, однако новый ролик, с «правильным» Крымом, так и не появился на телеканале.

Напомним, это не первый случай, когда международные авторитетные издания лишают Украину полуострова и тем самым признают Крым неотъемлемой частью России. Так в июле аналогичную карту опубликовало американское издание The Washington Post, в сентябре ведущее спортивное издание Италии «Gazzetta dello Sport» и другие.

К СМИ уверенно присоединяются и предприниматели: известная компания спортивной одежды Puma разместила на своем официальном сайте адреса магазинов, расположенных в Симферополе, указав Крым в списке официальных филиалов фирмы в России.

Симферополь, Анастасия Зук

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