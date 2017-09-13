Итальянская газета признала Крым частью России

Ведущая спортивное издание Италии «GazzettadelloSport» опубликовало карту Украины без Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», таким образом была проиллюстрирована статья спортивного обозревателя Пьерфранческо Аркетти «Шахтер, убежавший от войны в Донбассе, нашел пристанище на харьковском стадионе». При этом издание отделило и неподконтрольные Украине ДНР и ЛНР: на карте они обозначены красным цветом, а вот «незалежная» белым.

На Украине публикация вызвала шквал эмоций: одни хотят опровержения и публикацию с «нормальной» картой, другие требуют наказать автора статьи.

Напомним, в июле авторитетное американское издание The Washington Post так же лишило Украины полуострова и тем самым признало Крым неотъемлемой частью России.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.09.17

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