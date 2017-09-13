Среда, 13 сентября 2017, 15:38 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Итальянская газета признала Крым частью России

Итальянская газета признала Крым частью России

Ведущая спортивное издание Италии «GazzettadelloSport» опубликовало карту Украины без Крыма.

Как передает корреспондент РИА , таким образом была проиллюстрирована статья спортивного обозревателя Пьерфранческо Аркетти «Шахтер, убежавший от войны в Донбассе, нашел пристанище на харьковском стадионе». При этом издание отделило и неподконтрольные Украине ДНР и ЛНР: на карте они обозначены красным цветом, а вот «незалежная» белым.

Новый День: Итальянская газета признала Крым частью России

На Украине публикация вызвала шквал эмоций: одни хотят опровержения и публикацию с «нормальной» картой, другие требуют наказать автора статьи.

Напомним, в июле авторитетное американское издание The Washington Post так же лишило Украины полуострова и тем самым признало Крым неотъемлемой частью России.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 13.09.17

В Ялте канализация разрушает подпорную стену (ФОТО). / Тройной удар: Крым атакуют 3 вируса гриппа. / Европейская «свобода»: на конференции ОБСЕ крымского журналиста лишили права говорить.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

В Washington Post признали Крым частью России

В рубриках

, , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

В Крыму предлагают форсировать внедрение передовых космических разработок

В Ялте канализация разрушает подпорную стену (ФОТО)

Тройной удар: Крым атакуют 3 вируса гриппа

Европейская «свобода»: на конференции ОБСЕ крымского журналиста лишили права говорить

Организатору вырубки можжевельников в Ялте вынесут приговор

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости