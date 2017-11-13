На Украине собираются отменить 8 марта и 9 мая

На Украине собираются изменить календарь государственных праздников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий законопроект уже представлен правительству. Если документ будет одобрен, с 2018 года 8 марта перестанет быть выходным, его переименуют из Международного женского дня в День борьбы за права женщин.

Статуса выходного лишится и 9 мая: Украина официально перестанет праздновать День Победы, заменив его Днем памяти и примирения 8 мая – законопроект предлагает сделать этот день выходным.

Кроме того, переименовывается и 1 мая – из Международного дня солидарности трудящихся в День труда.

Напомним, ранее на Украине учредили собственный День десантника – его будут отмечать 21 ноября вместе с Днем достоинства и свободы (Днем евромайдана).

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.11.17

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