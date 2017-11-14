Миллион для брата Петлюры: Украина на юбилеи националистов потратит больше, чем на борьбу с коррупцией

Около 150 млн гривен выделяется из бюджета Украины в 2018 году на празднование памятных дат и юбилеев. В среднем, на каждый праздник придется по 1 млн гривен.
Как уже сообщал «Новый День», на Украине разработан законопроект, меняющий государственный производственный календарь. В частности, предлагается отменить выходной день 8 марта и 2 мая, праздник с 9 мая перенести на 8-е, сделать выходным 25 декабря.
В целом, помимо обычных выходных, «красными» в украинском календаре будут еще 10 дней, включая понедельники после Рождества, Пасхи и Троицы. Законопроект планируют рассмотреть в Раде 16 ноября.
Кроме того, зарегистрирован проект постановления о праздновании памятных дат и юбилеев в 2018 году. Именно на его реализацию планируется потратить около 150 млн гривен (около 400 тысяч долларов по текущему курсу).
Так, предполагается выделить деньги на 1030-летие крещения Руси (Киевской), 100-летие битвы под Крутами, круглые даты со дня рождения известных националистов – в частности, 130 брата Петлюры Александра.
В целом, отмечают «Вести Украины», на такие даты планируется потратить больше, чем
на содержание антикоррупционной прокуратуры.
Киев, Платон Ефимчук
Киев. Другие новости 13.11.17
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