Украинцы обрушились на американскую газету из-за российского Крыма

Публикация американской газеты The New York Times вызвала скандал на Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в статье американского издания, посвященной Крымскому мосту, журналисты обозначили Крым «спорной территорией», что и стало причиной для истерики в СМИ незалежной.

Отметим, что в публикации The New York Times Крым не только не называется украинской территорией, но и изображен на схематической карте в том же цвете, что и Россия. Кроме того, на рисунке отмечена граница с Украиной, нарисованная пунктиром.

Одним из первых на «ошибку» издания обратил внимание оппозиционер Гарри Каспаров, переехавший в США и придерживающийся антироссийской позиции по Крыму.

«Эта карта показывает Крым в том же цвете, что и Россия, как «спорную» территорию. Да, спорная с точки зрения Путина, из-за его захвата. Печально и неправильно», – написал в своем Twitter Каспаров, потребовав от издания исправить карту.

На данный момент в публикацию The New York Times никакие изменения внесены не были.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 13.11.17

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