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Четверг, 7 февраля 2019, 11:59 мск

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Киев пожаловался в AFP из-за российского Крыма на карте

Посольство Украины во Франции обратилось к руководству французского информационного агентства AFP с требованием исправить ситуацию с «некорректным изображением Крыма» на карте. Поводом для обращения стала публикация изображения в Twitter AFP, на котором Крым обозначен как территории Российской Федерации.

«В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыма посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем», – говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

Как писал «Новый День», аналогичная ситуация сложилась минувшей осенью из-за публикации в The New York Times. В статье американского издания, посвященной Крымскому мосту, журналисты обозначили Крым «спорной территорией», что и стало причиной для истерики в СМИ «Незалежной». Отметим, что в публикации The New York Times Крым не только не называется украинской территорией, но и изображен на схематической карте в том же цвете, что и Россия. Кроме того, на рисунке отмечена граница с Украиной, нарисованная пунктиром.

Также минувшей осенью международный картографический проект OpenStreetMap принял решение больше не показывать Крым как часть украинского государства. В Data Working Group, одной из руководящих структур сервиса, заявили, что решение принято в связи с фактической принадлежностью Крыма России.

«Крым будет отмечаться частью России до тех пор, пока РФ продолжает осуществлять фактический контроль над территорией полуострова», – подчёркивали в OpenStreetMap. Отметим, что Крым на карте OSM наименован согласно российской конституции – как Республика Крым.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 07.02.19

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