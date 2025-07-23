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Среда, 23 июля 2025, 12:40 мск

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У задержанного экс-мэра Керчи обнаружили украинский загранпаспорт

У бывшего мэра Керчи Святослава Брусакова, задержанного за превышение должностных полномочий, обнаружили украинский загранпаспорт. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Брусаков С.А... имеет заграничные национальные паспорта РФ и Украины, а также сына, который проживает за пределами Российской Федерации на территории Европы», – говорится в документах, на которые ссылается агентство.

Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи. Затем экс-мэру предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.

«Также в производстве следственного отдела УМВД России по Керчи находятся еще три уголовных дела, возбужденных в отношении Брусакова С.А. по признакам преступлений, предусмотренных п.«г» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 1 ст. 285 УК РФ», – говорится в материалах.

По данным источников в правоохранительных органах, расследование связано с распоряжением землей муниципалитета.

Керчь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Крым+Севастополь

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