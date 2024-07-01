Предвыборный мэропад: ушел в отставку глава Керчи

Мэр Керчи отправился в отставку вслед за коллегами, не справившимися с мусором.

Как уже сообщал «Новый День», 26 июня глава Крыма Сергей Аксенов посетил город, остался не доволен его состоянием, объявил выговор руководству, пригрозил ему увольнением и дал срок до 15 июня на устранение всех недостатков.

Однако уже сегодня глава Крым сообщил, что мэр Керчи покидает пост:

«Провел встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию. Его обязанности возложены на заместителя главы администрации Олега Николаевича Каторгина. Нахожусь с ним на прямой связи», – заявил Аксенов.

Напомним, Брусаков возглавил администрацию Керчи в июле 2021 года после отставки Сергея Бороздина, продержавшегося в этом кресле четыре года. Брусаков не протянул и трех.

В текущем году это третье увольнение мэра, не справившегося с мусором: в феврале в отставку ушла глава Евпатории Елена Демидова, на прошлой неделе – глава Саки Александр Овдиенко.

Кстати, врио главы Керчи Олега Каторгина уже рассматривали в качестве кандидата на пост мэра 3 года назад. Но тогда назначили Брусакова.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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