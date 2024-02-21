Аксенов отправил Гоцанюка убирать мусор в Евпатории

Глава Крыма Сергей Аксенов отправил председателя республиканского правительства Юрия Гоцанюка в Евпаторию убирать мусор.

«Поручил председателю правительства Республики Крым Юрию Михайловичу Гоцанюку выехать в Евпаторию и взять на личный контроль организацию санитарной очистки города и наведение порядка на его улицах, – заявил сегодня Аксенов. – К сожалению, в этом вопросе произошел сбой, несмотря на проведение рабочих выездов членов правительства РК. Ответственность за устранение проблемной ситуации в кратчайшие сроки возложена на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым».

Глава Крыма уточнил: «Сергей Донец лично головой ответит за уборку, поскольку выезжал туда дважды, в течение 2 недель находился в Евпатории», но как видим, проблему не решил.

Напомним, 16 февраля Аксенов сообщил, что глава администрации Евпатории Елена Демидова уходит в отставку «по собственному желанию по семейным обстоятельствам».

Евпатория, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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