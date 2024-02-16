Аксенов сообщил об отставке главы Евпатории

Глава администрации Евпатории Елена Демидова уходит в отставку.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов: «Елена Махайловна написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 февраля Демидова провела прием по личным вопрос, вчера – поздравляла в соцсетях со Сретением и выложила пост об участии в митинге, посвященном 35-летию завершения вывода советских войск из Афганистана. Об отставке не упоминала.

Симферополь, Лиана Макоба

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